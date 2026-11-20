Ufficiale Napoli Primavera, domani sfida al Perugia: i convocati di Nocerino

Napoli Primavera, i convocati di Antonio Nocerino per il Perugia: azzurrini decimi in classifica contro la terza forza del campionato

Il Napoli Primavera si prepara ad affrontare il Perugia nella nona giornata del campionato Primavera 2. La formazione allenata da Antonio Nocerino scenderà in campo domani, sabato 21 novembre, alle ore 12.30 allo Stadio Piccolo di Cercola. Gli azzurrini occupano attualmente il decimo posto in classifica con 10 punti in otto partite, mentre gli umbri sono terzi a quota 18. Il Napoli è reduce da due pareggi consecutivi per 0-0 contro Monopoli e Frosinone, preceduti dalla vittoria per 3-1 sullo Spezia. In settimana era arrivata anche la sconfitta per 3-1 contro il Porto in Youth League.

Napoli Primavera, i convocati di Nocerino per la sfida al Perugia

Di seguito l'elenco completo dei 21 calciatori convocati da mister Antonio Nocerino per Napoli-Perugia: Anic, Barido, Candela, Capasso, Chiummariello, D'Angelo, De Stefano, Esposito, Favicchio, Liccardo, Mane, Marotta, Melnyk, Merone, Natale, Pepe, Riccio, Rovetini, Santella, Saviano, Zappalà.