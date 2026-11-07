Live Primavera, Napoli-Frosinone 0-0: grande chance per gli azzurrini

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25' - Ammonito anche Riccio

23′ – Ammonito Millozzi

5' - On fire Riccio in questo avvio, lancio lungo dalla difesa, spizzata di testa precisa di Rovetini che manda Riccio verso la porta, ma l'esterno sbaglia clamorosamente tutto!

2' - Subito una sortita offensiva da parte del Napoli che ci prova con Riccio, il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa

1' - INIZIA LA GARA

14.25 - Finisce la fase di riscaldamento, tutto pronto per l'inizio del match

14.10 - Continua il riscaldamento per le due squadre

14.00 - Sono ufficiali le formazioni della gara:

Napoli: Spinelli, Picardi, Zappalà, De Stefano, Branchizio, Marotta, Liccardo, D’Angelo, Saviano, Riccio, Rovetini

Frosinone: Capanna, Mirenzi, Colafrancesco, Castellani, Reali, Pantano, Casagrande, Espisto, Carpentieri, Millozzi, Marchetti

Napoli-Frosinone Primavera 2: gli azzurrini di Nocerino cercano i tre punti

Benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Frosinone, gara del campionato Primavera 2. Gli azzurrini di Antonio Nocerino tornano in campo dopo il pareggio a reti bianche di sabato scorso a Monopoli, una partita equilibrata e povera di emozioni in cui il Napoli ha anche visto annullarsi un gol. Contro i ciociari l’obiettivo è tornare a vincere e dare continuità a un percorso che, tra campionato, Coppa Italia e Youth League, ha vissuto momenti positivi nelle ultime settimane.

Napoli-Frosinone, i precedenti recenti: uno 0-2 e un 1-1 nella scorsa stagione di Primavera 1

I precedenti recenti non sorridono agli azzurri: nella scorsa stagione, in Primavera 1, il Napoli perse 0-2 contro il Frosinone il 22 novembre 2025, mentre il ritorno del 14 marzo 2026 a Ferentino si chiuse sull’1-1. Più indietro, i ciociari si sono imposti in diverse sfide giovanili con vittorie decise spesso nel finale, un dato che Nocerino dovrà tenere presente per mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio.

La Primavera tra campionato e prima squadra: occhio alle assenze dei ragazzi aggregati

Il match arriva mentre il Napoli vive giorni complicati: la prima squadra è in piena emergenza, con diversi giovani della Primavera aggregati al gruppo di Allegri. Nocerino dovrà quindi fare i conti anche con le possibili assenze dei ragazzi chiamati a Castel Volturno. Seguite con noi la diretta testuale di Napoli-Frosinone.