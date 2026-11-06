Primavera, domani Napoli-Frosinone: i convocati di Nocerino
Il Napoli Primavera torna in campo domani per l’ottava giornata del Campionato Primavera 2, ospitando il Frosinone. Il match si gioca allo stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.30. Una gara da affrontare con attenzione per i giovani azzurri, impegnati a dare continuità al proprio cammino in campionato davanti al pubblico di casa.
I convocati del tecnico Nocerino
Come reso noto dalla società, l’allenatore Nocerino ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Sono venti i giocatori chiamati a rapporto: Anic, Branchizio, Candela, D’Angelo, De Stefano, Liccardo, Mane, Marotta, Merone, Natale, Pengue, Pepe, Picardi, Riccio, Rovetini, Russo, Santella, Saviano, Spinelli e Zappalà. Un gruppo ampio, che offre al tecnico diverse soluzioni in ogni reparto e la possibilità di scegliere l’undici più adatto per affrontare la squadra ciociara.
I convocati: Anic, Branchizio, Candela, D'Angelo, De Stefano, Liccardo, Mane, Marotta, Merone, Natale, Pengue, Pepe, Picardi, Riccio, Rovetini, Russo, Santella, Saviano, Spinelli, Zappalà.
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