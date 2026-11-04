Live Porto-Napoli Youth League, 1-0 (Tiago Silva 9’): in vantaggio i padroni di casa

Nel giorno in cui la prima squadra di Allegri gioca in Champions League, i ragazzi di Nocerino sono in campo in Portogallo nella fase campionato della YL

Premi F5 per aggiornare la diretta di Porto-Napoli, gara di Youth League

45' - Assegnati 2' di recupero

44' - L'arbitro mostra il cartellino giallo a Eduardo Ferreira per fallo su Spinelli

33' - Cambio per il Napoli, fuori Santea dentro Liccardo

30' - Ci riprova il porto con il destro di Mide deviato dalla difesa azzurra.

26' - Branchizio commette fallo su Duarte Cunha, primo ammonito del match

15' - Diversi i falli commessi in questo primo quarto, Melnyk commette infrazione.

10' - Prova ad alzare la testa il Napoli, che riparte

8' - GOL DEL PORTO: Thiago Silva trasforma perfettamente il calcio di rigore e porta avanti i padroni di casa.

7' - Zappala causa un rigore per un fallo commesso su Eduardo Ferreira, l'arbitro non ha dubbi

6' - Premono i padroni di casa

4' - Chance in contropiede per il Napoli, copre bene la difesa dei portoghesi

3' - Palleggio a ritmi veloci dei padroni di casa

13.00 - INIZIA LA GARA

12.50 - Ecco le formazioni ufficiali del Napoli: Spinelli; Zappalà, Branchizio, Marotta, Santella; Melnyk, De Stefano, D'Angelo, Baridò; Milton Pereyra, Mané.

Benvenuti alla diretta testuale di Porto-Napoli, gara valida per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Youth League 2026/27, in programma oggi, mercoledì 4 novembre. Gli azzurrini della Primavera sono in trasferta a Oporto, la stessa città in cui la prima squadra di Massimiliano Allegri affronta i portoghesi in Champions League, in una giornata che trasforma il Portogallo nel centro del calcio azzurro.

Napoli Primavera, il cammino in Youth League: dall’esordio di settembre a Villarreal e Bodo/Glimt, poi Porto

Il Napoli ha esordito nella competizione il 9 settembre, ha poi affrontato il Villarreal il 13 ottobre e il Bodo/Glimt il 20 ottobre. Dopo la sfida di Oporto il calendario prevede la trasferta di Manchester contro il City il 24 novembre e la gara casalinga con il Club Brugge l’8 dicembre. A livello di campionato, sabato scorso gli azzurrini hanno pareggiato 0-0 a Monopoli in Primavera 2, in una gara equilibrata e povera di emozioni in cui Nocerino ha schierato diversi dei ragazzi che compongono la rosa europea, tra cui Candela, Natale, Marotta, De Stefano, Santella e Lepre.

Porto Under 19, gli avversari dei giovani azzurri: una sfida da affrontare con personalità lontano da casa

Quella di oggi è una sfida importante per Nocerino e i suoi, chiamati a dare continuità in Europa lontano dal proprio pubblico, mentre in contemporanea la prima squadra è impegnata nello stesso scenario. Seguite con noi la diretta testuale di Porto-Napoli.