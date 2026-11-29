Ufficiale Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di D'Aversa e Allegri

Sassuolo-Napoli, ufficiali le scelte di Allegri: confermato il 4-3-3, Anguissa sostituisce De Bruyne, Olivera e Lang titolari.

Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per Sassuolo-Napoli, sfida in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico azzurro conferma il 4-3-3 e l'intero reparto difensivo schierato a Manchester contro il City. Davanti a Milinkovic-Savic agiranno Spinazzola e Olivera sulle corsie laterali, con Beukema e Rrahmani al centro della difesa. Panchina per Rafa Marin e Favasuli.

Sassuolo-Napoli, Anguissa sostituisce De Bruyne: confermato il tridente

L'unica novità rispetto alla formazione schierata in Champions League riguarda il centrocampo, dove Anguissa prende il posto dell'infortunato De Bruyne. Il camerunense e McTominay agiranno ai lati di Gilmour, confermato in cabina di regia. Nessuna variazione nel reparto offensivo, con Politano e Lang a supporto di Hojlund.

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. All. D'Aversa.

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

A disposizione: Contini, Pugliese, Favasuli, Rafa Marin, Marianucci, Giovane, Lucca, Neres.