Calciomercato Napoli, Romano conferma l'interesse per André: contatti e informazioni sul prezzo

Fabrizio Romano conferma l'interesse del Napoli per André, giovane centrocampista brasiliano del Corinthians.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha confermato l'interesse del Napoli per André Luiz, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians, svelando anche un retroscena sul Milan: “C'è un giocatore di cui si è parlato in Brasile negli ultimi giorni e posso confermare che è un nome sulla lista del Napoli. Il nome è quello di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians. Chi segue il calciomercato con più attenzione, con più passione, ricorderà che a inizio marzo 2026, ben prima che iniziasse il mercato estivo, è stato a un passo dal diventare giocatore del Milan, si stava arrivando veramente ai documenti. Poi ci sono stati dei ripensamenti. Ovviamente il cambio dirigenziale a maggio ha orientato il Milan da tutt'altra parte. Era stato molto, molto vicino al Milan, direi anche al 95%. E lo hanno anche raccontato i protagonisti. Il presidente del Corinthians l'ha confermato, l'agente e l'avvocato del giocatore l'hanno confermato".

Napoli, primi contatti per André: le caratteristiche del brasiliano

“Oggi il Napoli pensa ad André, che è un giocatore di gamba, di grande energia. Per fare un esempio, un giocatore più box-to-box, quindi è un giocatore sicuramente che può mettere grande intensità, grande dinamismo nel motore del centrocampo di chi andrà a prenderlo. È un giocatore che piace anche in Turchia, ci sono due squadre turche che erano pronte a fare l'investimento per lui, ma oggi il ragazzo preferirebbe un'esperienza europea a livello delle top cinque leghe. Il Napoli chiaramente offre la possibilità di giocare anche la Champions League, dovesse qualificarsi al turno successivo. Il Napoli su André sta facendo dei ragionamenti, ha avuto dei contatti, ha preso informazioni sul prezzo, lo considera uno dei nomi sotto osservazione. Poi da qui a dire che il Napoli prenderà André ce ne passa, però il Napoli sta valutando il ragazzo. Vedremo se sarà lui il prescelto a centrocampo, perché il Napoli a centrocampo qualcosa vuol fare, ma è un nome da tenere sicuramente sotto osservazione. Può diventare una delle sorprese di questo mercato invernale".