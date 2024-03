ADL vuole il Mondiale per Club a tutti i costi: stanziato un premio, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è ancora in corsa in Champions League ed è quindi ancora in corsa per una qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ci tiene tanto, al punto da aver stanziato un ricco bonus in caso di qualificazione, ovviamente in favore della squadra.

Il quotidiano scrive che il presidente vuole gli importanti ricavi derivanti da questa competizione. De Laurentiis, come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ha stanziato un premio di 10 milioni alla squadra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per Club.