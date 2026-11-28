Tuttonapoli Che occasione per l’attacco del Napoli: Sassuolo ha la penultima difesa d’Europa e la peggiore di sempre in A

Il Sassuolo ha subito 31 gol in 12 giornate: seconda peggior difesa d'Europa e record negativo eguagliato in Serie A.

La trasferta di Reggio Emilia rappresenta una ghiotta occasione per l'attacco del Napoli, che domenica alle ore 15 affronterà la difesa più battuta del campionato di Serie A. Il Sassuolo ha infatti incassato ben 31 reti nelle prime 12 giornate, con una media di 2,58 gol subiti a partita. Nei cinque maggiori campionati europei soltanto il Racing Santander, con 32 reti al passivo, ha fatto peggio della formazione neroverde. Numeri che evidenziano le difficoltà difensive della squadra ora allenata da Roberto D'Aversa.

Sassuolo, record negativo nella storia della Serie A

Il rendimento difensivo dei neroverdi eguaglia un primato negativo delle ultime 70 stagioni del massimo campionato italiano. Nessuna squadra ha infatti subito più di 31 gol dopo le prime 12 giornate di Serie A nell'arco temporale preso in esame. Soltanto l'Ancona nella stagione 1992/93 e il Benevento nel 2017/18 avevano registrato lo stesso dato. Un'occasione importante per Hojlund e compagni per ritrovare continuità realizzativa in campionato, dopo i due gol messi a segno contro il Manchester City in Champions League.