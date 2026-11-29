Operazione stile Alisson? Manna stregato da Forbs: sarà l'osservato speciale di Napoli-Brugge

Il Napoli mette nel mirino Carlos Forbs, talento portoghese del Club Brugge valutato 23 milioni di euro.

Carlos Forbs è il nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro valuta l'acquisto di un esterno offensivo destro, considerando l'età di Matteo Politano e i frequenti problemi fisici di David Neres. Il talento portoghese classe 2004 del Club Brugge, mancino naturale, risponderebbe perfettamente alla politica di ringiovanimento della rosa partenopea.

Napoli, i numeri di Forbs e l'occasione per osservarlo al Maradona

Forbs sta disputando una stagione di alto livello con la formazione belga: tre gol e cinque assist in undici presenze in campionato, ai quali si aggiungono due reti e tre assist in cinque apparizioni in Champions League. Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 23 milioni di euro. Le prestazioni del portoghese hanno impressionato Manna, che avrà un'ulteriore occasione per osservarlo da vicino l'8 dicembre, quando il Club Brugge affronterà il Napoli allo stadio Maradona in Champions League.