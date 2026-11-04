Ufficiale Porto-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Farioli e Allegri

Porto-Napoli, probabile formazione: Allegri passa al 3-5-1-1.

Sono ufficiali le formazioni di Porto-Napoli, match valido per la quarta giornata della Phase League di Champions League. Allegri passa al 3-5-2, con una linea difensiva praticamente obbligata composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin, davanti a Meret. A centrocampo in cabina di regia Billy Gilmour, affiancato da Anguissa e McTominay. Sulla corsia destra agirà Politano, mentre a sinistra, complice l'emergenza, è adattato Antonio Vergara. In attacco torna a disposizione Hojlund, che ha smaltito l'influenza e parte dal primo minuto con De Bruyne trequartista.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabriel Veiga, Rosario, Froholdt; Sainz, André Silva, Pepê. A disposizione: Claudio Ramos, Joao Costa, Samu, Sanusi, IB Hwang, Nehuen Perez, Varela, Gimenez, Souza, Fofana, Francisco Moura, Pietruszewski. All. Farioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rafa Marín, Rrahmani; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara; De Bruyne; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Lucca, Giovane, Chiummariello, Lieto, Lang. All. Allegri.