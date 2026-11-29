Calciomercato Napoli, Allegri dà l'ok per Bakola: fissato il tetto massimo dell'offerta

Il Napoli punta su Darryl Bakola per il centrocampo: Allegri ha dato il suo assenso, pronti 20 milioni per il Sassuolo.

Darryl Bakola è uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione invernale di calciomercato. La sfida odierna contro il Sassuolo rappresenta un'occasione per osservare da vicino il talento francese classe 2007, da tempo sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Massimiliano Allegri avrebbe già dato il proprio benestare all'acquisto del centrocampista, individuato come possibile erede di Frank Anguissa.

Napoli-Bakola, fissato il tetto massimo dell'offerta

Il club partenopeo sarebbe disposto a investire 20 milioni di euro per assicurarsi il talento del Sassuolo già a gennaio. Come sottolinea il quotidiano, Bakola “è tra i profili che piacciono di più, è bastato pochissimo a capirlo”. Non sarà semplice convincere la società neroverde a privarsi del centrocampista a stagione in corso, ma il Napoli non avrebbe intenzione di superare la cifra stanziata. L'acquisto di un nuovo centrocampista rappresenta una priorità per gennaio: spetterà a Manna provare a chiudere l'operazione.