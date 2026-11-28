Joao Felix occasione per il Napoli, vuole tornare in Europa: la posizione del club
Il Napoli guarda anche in Arabia Saudita alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Una possibile occasione di mercato potrebbe essere rappresentata da Joao Felix, attualmente in forza all'Al-Nassr. Il fantasista portoghese, a 27 anni, sarebbe intenzionato a rimettersi in gioco nel calcio europeo, consapevole di dover rinunciare al ricco trattamento economico percepito nella Saudi Pro League. A fare la differenza nella scelta della prossima destinazione sarebbe soprattutto la validità del progetto tecnico.
Mercato Napoli, Joao Felix è un'opportunità: il nodo tattico ed economico
Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'eventuale arrivo del portoghese comporterebbe anche delle riflessioni di natura tattica. Non essendo un centravanti puro, il suo innesto potrebbe indurre Massimiliano Allegri a modificare l'assetto offensivo per la seconda parte della stagione. Al di là dei singoli obiettivi, tuttavia, la linea della società partenopea è chiara: a gennaio si procederà esclusivamente con operazioni economicamente sostenibili, senza spese folli.
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