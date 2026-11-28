Ufficiale Sassuolo-Napoli, i convocati di Allegri: confermato il forfait di De Bruyne

Sassuolo-Napoli, Allegri convoca 19 calciatori per la trasferta di Reggio Emilia: assente De Bruyne, presente Neres.

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Sono 19 i calciatori a disposizione del tecnico livornese, che dovrà fare i conti ancora una volta con numerose assenze. Confermato il forfait di Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare.

Sassuolo-Napoli, l'elenco completo dei convocati di Allegri

Regolarmente a disposizione David Neres, già rientrato tra i convocati in occasione della trasferta di Manchester. Presenti tutti gli altri attaccanti a disposizione del tecnico azzurro: Hojlund, Lucca, Giovane, Politano e Lang. Nell'elenco figurano anche Favasuli e il giovane Pugliese. Di seguito la lista completa dei 19 convocati comunicata dalla società azzurra. Di seguito la lista completa. Anguissa, Beukema, Contini, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola.