Ultim'ora Zirkzee apre, ma il Napoli non molla Esposito e Varela: le ultime sul mercato

Matteo Moretto fa il punto sul mercato del Napoli: Joshua Zirkzee apre al ritorno in Italia, mentre restano vive le piste Seba Esposito e Gustavo Varela

Il Napoli prepara le mosse per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio, anche in vista della probabile partenza di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sono soprattutto tre i nomi presenti nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna: Joshua Zirkzee, Sebastiano Esposito e Gustavo Varela. L'attaccante del Manchester United vedrebbe favorevolmente un ritorno in Serie A, mentre per gli altri due profili sono già emersi contatti e valutazioni economiche.

Zirkzee, Esposito, Varela: le ultime sul mercato del Napoli

"Il primo nome è quello di Joshua Zirkzee, oggi titolare con il Manchester United che però è sprofondato: 4-0 in casa contro il Brentford. Zirkzee vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, un campionato che lo ha visto protagonista. Quindi sicuramente è una pista da tenere in piedi, anche visti i rapporti molto buoni tra Manna e l'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian. C'è ancora da capire un po' la formula, i numeri, però Zirkzee è stato veramente a un passo dal lasciare lo United in estate. Prima la Fiorentina e poi l'Everton, oltre alla Juventus che comunque si è interessata. A gennaio potrebbe essere un'occasione interessante per il Napoli", il punto di Matteo Moretto sulla possibile operazione Zirkzee-Napoli.

Su Varella e Sebastiano Esposito: "Oltre a Zirkzee - prosegue Moretto - c'è anche Sebastiano Esposito: i contatti tra chi gestisce i suoi interessi, Mario Giuffredi, e il Napoli sono costanti. È un calciatore che piace ed è in lista. Così come è in lista Gustavo Varela. Perché Varela del Monza è un po' la rivelazione del campionato. Tanti gol, bei gol, prestazioni. Il Monza sa che a gennaio può arrivare una grande offerta per lui, intorno ai 30-35 milioni di euro. Si è parlato anche di Varela al Barcellona, ma ad oggi non risulta essere un nome caldo per il Barça, che comunque sta valutando dove e come rinforzarsi tra la difesa e l'attacco. Si è parlato anche del Tottenham, ma con il passare delle settimane abbiamo capito che il club ha diverse priorità. Ad oggi Varela non è una priorità, però è sicuramente un calciatore che il Tottenham sta seguendo. Quindi occhio a Varela in ottica Italia, tra Napoli e possibili sorprese".