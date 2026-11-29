Sassuolo-Napoli, Allegri punta sul 4-3-3: scelto il sostituto di De Bruyne

Sassuolo-Napoli, Allegri punta sul 4-3-3 con Anguissa dal primo minuto e il tridente Politano-Hojlund-Lang.

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle ore 15 al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro è orientato a confermare il 4-3-3, con Anguissa dal primo minuto complice l'assenza per infortunio di De Bruyne. Davanti a Milinkovic-Savic agiranno Spinazzola, Beukema, Rrahmani e Olivera. A centrocampo spazio anche a Gilmour e McTominay, mentre il tridente offensivo sarà composto da Politano, Hojlund e Lang.

Sassuolo-Napoli, D'Aversa si mette a specchio: Esposito in panchina

Anche Roberto D'Aversa dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per affrontare la formazione partenopea. Tra i pali spazio a Turati, con Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car e Obrador a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Matic, Thorstvedt e Bakola, mentre il reparto offensivo sarà formato da Berardi, Bowie e Laurienté. Dovrebbe partire dalla panchina Sebastiano Esposito, attaccante che resta nel mirino del Napoli in vista del mercato di gennaio.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Obrador; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Bowie, Laurienté. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.