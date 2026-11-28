Ultim'ora Lucca verso la cessione! Moretto: "Al 99,9% andrà via a gennaio: i dettagli"

Lorenzo Lucca sempre più vicino all'addio al Napoli a gennaio. Matteo Moretto rivela i contatti con club di Serie A per un possibile prestito

Lorenzo Lucca va verso l'addio al Napoli nel mercato di gennaio (di nuovo). L'attaccante azzurro potrebbe trasferirsi in prestito per ritrovare continuità e minutaggio, dopo una prima parte di stagione molto complicata: uno scenario che si ripete, come lo scorso inverno quando passò al Nottingham Forest. A fare il punto sulla situazione è Matteo Moretto, esperto di calciomercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, alcuni club di Serie A avrebbero già avviato contatti con l'entourage del calciatore per valutare un'operazione nella finestra invernale.

Lucca verso la cessione! Moretto: "Al 99,9% andrà via a gennaio"

"Per quanto riguarda l'attacco del Napoli, Lucca può uscire a gennaio anche in prestito. Occhio, perché ci sono club che lo stanno chiedendo in prestito e lo vorrebbero per rilanciarlo, anche a livello di prestazioni e di minutaggio. Quindi ci sono già dei dialoghi in corso tra club di Serie A e l'entourage di Lucca. Di fatto, Lucca al 99,9% è fuori dal Napoli a gennaio, nel senso che comunque si sta cercando una soluzione che possa andare bene per tutte le parti in causa. Però ovviamente esce Lucca ed entra un attaccante. Il Napoli sta sondando diversi attaccanti, sta contattando diversi giocatori e diversi agenti dei rispettivi calciatori. Ci sono diversi nomi sul tavolo, soprattutto tre: Zirkzee, Sebastiano Esposito e Varela", questo l'aggiornamento di Matteo Moretto sul calciomercato del Napoli.