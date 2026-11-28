Formazione Napoli, Allegri ha scelto il sostituto di De Bruyne. Ma ha ancora due dubbi
Pochi cambi rispetto alla formazione vista all'Etihad Stadium. È questa l'intenzione di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Il tecnico livornese dovrebbe confermare il 4-3-3, con una novità obbligata a centrocampo: sarà Frank Anguissa a prendere il posto di Kevin De Bruyne, costretto a dare forfait a causa di un affaticamento muscolare. Per il resto, le principali riflessioni dell'allenatore riguardano il reparto difensivo.
Probabile formazione Napoli: ballottaggio a destra, torna Rafa Marin
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sulla corsia destra è aperto il ballottaggio tra Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola, con il terzino calabrese nuovamente a disposizione dopo l'esclusione dalla lista Champions. Allegri farà delle valutazioni anche sulla coppia di difensori centrali: rispetto alla sfida contro il Manchester City, infatti, il tecnico potrà contare nuovamente su Rafa Marin, reduce dalla squalifica europea.
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