Di Lorenzo a Dazn: “Questa settimana ci è servita, vogliamo chiudere al meglio la stagione”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Roma, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Le settimane quando è arrivato il mister sono state sempre positive. Poi dobbiamo riportare quello che facciamo in allenamento in partita. Nell’ultima gara non siamo riusciti, la squadra, però, vuole reagire. Questa settimana che siamo stati insieme ci è servita.

Le responsabilità i giocatori se le prendono, è una partita importante per il mister, per me e per tutta la squadra. Siamo tutti coinvolti con questo finale di stagione. L’obiettivo è dare il massimo per tutta la tifoseria e per noi stessi e di finire il meglio possibile, anche se sapevamo che l’obiettivo di inizio stagione non era questo”.