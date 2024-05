Chiariello: “Squadra senza dignità e orgoglio, la mia proposta non era per aizzare le folle”

"Si riparte da macerie inaudite, perché il Napoli non va neanche in Conference".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo l'ennesima sconfitta del Napoli, stavolta contro il Bologna: "In un mondo normale stasera la partita avrebbe dovuto vedere il Napoli nella zona Champions e il Bologna all’ottavo-nono posto. All’andata le critiche al Napoli di Garcia furono copiose perché non seppe vincere a Bologna nonostante un dominio assoluto, dissi che fu la miglior partita del Napoli di Garcia ma ebbe molte critiche. Il Bologna non fece un tiro in porta, pensò solo a portare a casa il pareggio, temeva molto quel Napoli che non ancora era franato così fragorosamente.

Un girone e passa dopo, il Bologna arriva al Maradona con tanti punti di vantaggio, con giocatori sconosciuti sbocciati e affermatesi. I giocatori sazi e satolli dello scudetto del Napoli, diventati dei brocchi inauditi. Il Napoli con questa sconfitta sancisce il quindicesimo posto in classifica nelle partite casalinghe, poco poco sopra la zona salvezza. Pensate che il Napoli, nonostante questa stagione orribile, in trasferta sarebbe al quarto posto e quindi in Champions. Il Napoli ha sprecato tante occasioni ma ha anche un altro paio di record mica da poco. Oggi è stato capace di prendere altri due gol di testa, si portano a 15 le marcature avversarie sul gioco aereo. In 12’ ben due gol di testa, addirittura scherzando prima della partita ho detto: ‘Sicuramente il Bologna passa a Napoli ma il marcatore non lo si paga neanche, se fossi un’agenzia di scommessa non lo bancherei. E’ ovvio che segnerà Ndoye perché in 30 partite non ha fatto neanche un gol e il Napoli è capace di resuscitare chiunque’. Sono stato troppo leggere, in realtà non avevo notato che il terzino Posch, che l’anno scorso aveva segnato diversi gol, quest’anno era ancora a secco. La cooperativa della Fatebenefratelli targata Napoli ha regalato a Ndoye e Posch il primo gol di stagione, dopo aver fatto la stessa cosa con Cerri, Abraham, Success e regalato una doppietta al Carneade Cheddira. Insomma, questa squadra riesce nelle imprese impossibile di fare record negativi su record negativi con lo scudetto sul petto.

Anche col Bologna Calzona l’ha gestita malissimo! Che non sia mai stato un primo allenatore stiamo capendo il perché. Ottimo preparatore di campo, le sue squadre sono addestrare bene, ma leggere le partite, capire i momenti della gara, non gli appartengono, non sa proprio di che si parla. Anche oggi, con la squadra sotto 2-0, il primo cambio avviene al 60’, il secondo al 71’ e poi ne butta tre, per la prima volta cinque cambi, all’81’ giusto per far vedere che qualcosa si fa. E’ un Calzona che ha fatto malissimo, così come hanno fatto i suoi due predecessori Mazzarri e Garcia. Da una parte c’è un allenatore vero, dall’altra parte tre allenatori non ne fanno uno. Questo fa tutta la differenza del mondo.

Si riparte da macerie inaudite, perché il Napoli non va neanche in Conference. La Fiorentina gioca col Monza, ha due partite in meno e gioca la prossima in casa contro di noi in casa. Quindi il Napoli lo spareggio per la Conference, pensate a che siamo arrivati, rischia di perderlo per strada. Sarà una stagione senza coppe? Molto probabile. Una squadra senza dignità e senza orgoglio, quando io qualche settimana fa mi sono veramente arrabbiato dicendo: ‘State perdendo l’orgoglio e la dignità perché in campo ci andate voi’. E proponevo alla società, proprio per provocare l’orgoglio dei calciatori, perché ormai siamo in piena autogestione, una sonora fischiata pubblica. Aizzo così le folle? No, io così salvaguardo il fegato dei tifosi, perché il mio da oggi è fradicio”.