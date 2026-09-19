Castel Volturno, il report della seduta mattutina: le ultime su Spinazzola
Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Leonardo Spinazzola alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Il terzino azzurro ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra dopo la lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra, che lo aveva costretto a saltare la seduta di allenamento di ieri. Il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center di Castel Volturno, completando la preparazione in vista della sfida di domani alle 12:30 al Franchi.
Spinazzola ancora a parte: terapie e lavoro personalizzato
Di seguito il report: “Meno uno a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Vanoli. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Anguissa si è allenato in gruppo. Per Spinazzola terapie e personalizzato in palestra”.
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