Ufficiale Castel Volturno, si lavora già in vista di Manchester: il report del club

Napoli subito al lavoro dopo il Torino: scarico per i titolari, esercitazioni e partitina verso la Champions col Manchester City.

Il Napoli non si ferma dopo la vittoria contro il Torino e torna immediatamente al lavoro per preparare la prossima sfida di Champions League contro il Manchester City. Gli azzurri di Massimiliano Allegri saranno impegnati martedì 24 novembre alle ore 21.00 all'Etihad Stadium, in una trasferta europea particolarmente importante. Come comunicato dalla SSC Napoli attraverso il consueto report ufficiale, la squadra ha svolto una seduta mattutina al Training Center. Nessuna giornata di riposo, dunque, per il gruppo azzurro, già concentrato sul prossimo appuntamento internazionale.

Manchester City-Napoli, il report dell'allenamento: scarico per i titolari, possesso e partitina per gli altri

Massimiliano Allegri e il suo staff hanno diviso il gruppo in due, prevedendo un lavoro di recupero per i calciatori impiegati dal primo minuto contro il Torino e una seduta più intensa per il resto della squadra. Nel comunicato ufficiale, la SSC Napoli precisa: “Coloro che sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha effettuato attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina”. Un programma finalizzato a gestire le energie dopo l'impegno di campionato e a preparare nel migliore dei modi la trasferta inglese.