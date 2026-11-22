Paredes shock: sviene in diretta tv dopo la Copa Sudamericana, poi rassicura tutti

L'ex centrocampista di Roma e Juventus si è sentito male durante un'intervista a DSports, dopo il successo per 2-0 del Boca sull'Atletico Mineiro

"Sto bene, forza Boca, oggi e sempre": con queste parole Leandro Paredes ha rassicurato tutti dopo lo svenimento in diretta televisiva, durante un'intervista con DSports. Il tutto è avvenuto dopo la vittoria della Copa Sudamericana, conquistata dal Boca superando per 2-0 l'Atletico Mineiro allo stadio Metropolitano di Barranquilla.

Il caldo e l'umidità di Barranquilla

Paredes aveva già lasciato il campo al 58' al posto di Belmonte, dopo aver accusato il caldo e l'elevata umidità di Barranquilla, ed è svenuto durante l'intervista con DSports. Dopo aver ripreso conoscenza ed essere rientrato autonomamente negli spogliatoi, è stato trasportato in ambulanza in una clinica vicina per accertamenti, circostanza che ha ritardato la partenza della squadra per l'Argentina.

Dimesso in serata e rientrato in hotel

In seguito agli esami medici, Paredes è stato dimesso in serata ed è rientrato in hotel per riunirsi ai compagni. Dalla struttura sanitaria aveva pubblicato una foto su Instagram scrivendo: "Sto bene, tieni duro Boca. Oggi e sempre". In conferenza stampa è intervenuto anche l'allenatore Rodolfo Arruabarrena: "L'ho incrociato entrando nello spogliatoio, è vero che alla fine del primo tempo ha avuto un crollo e si sentiva stanco. Nell'intervallo è migliorato un po', ma dopo dieci minuti si è visto che aveva difficoltà a muoversi velocemente. È molto onesto e ha chiesto il cambio".