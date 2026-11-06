Del Genio: “Allucinante -14 dalla Lazio! Vedete i nomi, non ne prenderei uno al posto dei nostri”

Napoli, Del Genio a Radio Kiss Kiss: il giornalista commenta l’attualità azzurra, tra risultati, clima attorno alla squadra e sfida con la Lazio

Il momento del Napoli passa anche dalle parole di Paolo Del Genio. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista commenta l’attualità azzurra, tra il peso dei risultati, il clima attorno alla squadra e la sfida con la Lazio che attende Allegri e i suoi.

"Si recupera Olivera, sono in 15, 4 cambi. Se guardate le individualità io vi chiederei chi prendereste della Lazio per metterlo nel Napoli. Io faccio una fatica bestiale a prenderne solo uno. E’ allucinante avere 14 punti di distanza dalla Lazio, una squadra nettamente meno forte. La partita inizierà 0-0 e 11 vs 11 e se guardiamo le formazioni il Napoli parte favorito, se vediamo il gioco possiamo pure non presentarci perché loro hanno sempre fatto vedere una buona espressione e noi raramente. De Bruyne? Basterebbe vedere i dati tecnici e fisici per capire che è uno dei pochi da salvare. Il problema è collettivo ma De Bruyne è coinvolto e perciò si innervosisce anche. Ma vive così le partite da sempre, non solo perché gioca con Lucca. Si è confrontato duramente persino con Guardiola quando non è stato d’accordo, dall’alto del grande giocatore che è, ad avercene. Ma c’è ignoranza, non si riesce a comprendere le partite e non conoscono i dati. E’ l’ultimo dei problemi: è di gran lunga il migliore di questa stagione! Ha numeri persino troppo positivi per una squadra con numeri così negativa. In Champions è primo per xAssist, occasioni create e passaggi chiave di gran lunga il primo. Numeri ottimi per una squadra fuori dalle 24! Il miglior rating del Napoli anche in campionato, oltre con più gol, xA, distanza percorsa è 3º con Olivera, si è detto pure che non correva. Avete capito quante cretinate avete sentito? E posso solo immaginare cosa ci sia nella sua testa facendo questo calcio”.