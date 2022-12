Napoli-Lille 1-4, le pagelle: le gambe non girano, azzurri irriconoscibili e si salva solo Osimhen

Le pagelle di Napoli-Lille 1-4

Mario Rui 5 - Inizia bene, anche tecnicamente, poi deve correre tanto all'indietro, perde lucidità e finisce anche per innervosirsi dopo che l'arbitro napoletano Maresca decide di ammonirlo per un fallo come altri ignorati nel corso di una gara alla fine corretta.

Juan Jesus 5 - In ritardo in diverse circostanze. Un po' fermo in area sui palloni che arrivano dall'esterno e nel finale è anche esposto alle transizioni del Lille che ha ampie praterie in ripartenza (dall'83' Barba sv )

Ostigard 5 - A vuoto sul secondo gol, poi sul quarto è travolta come tutta la linea dalla transizione dei francesi. E' comunque chiamato agli straordinari per il poco equilibrio generale.

Di Lorenzo 5,5 - Limita i danni come può anche se è evidentemente imballato fisicamente. Quando puntato gli allungano di due metri facilmente e quando arriva sul fondo manca di lucidità per trovare il compagno in area (dall'83' Zanoli sv )

Meret 5 - Poteva far molto meglio sul terzo gol dell'ex Ounas, un altro pallone sbagliato in uscita, ma sugli altri gol non ha chiaramente responabilità. Per il resto diverse uscite al limite dell'area e poco altro.

Lobotka 5 - Le gambe non girano a questo punto della preparazione e ovviamente ne risente tutto il Napoli. Sempre un attimo in ritardo in pressione, così come quando sterza e prova a trovare il buco centrale, in pratica quelli che sono i suoi punti di forza. (dal 70' Gaetano 5,5 - Gestisce qualche pallone, poi per il resto è dura anche per lui incidere in una squadra lunga ed esposta alle ripartenze)

Ndombele 5,5 - Almeno rispetto agli altri compagni di reparto tiene botta fisicamente e prova a sdoppiarsi in entrambe le fasi. Non a caso Spalletti lo tiene in campo fino alla fine, anche se non mancano i passaggi a vuoto.

Elmas 5,5 - Qualche buona giocata di fino, ma all'interno di una gara con tanti errori e poca lucidità. Offensivamente sbaglia quasi sempre la scelta e poi Lobotka lo richiama spesso non avendo scarichi quando resta troppo vicino ad Osimhen (dal 71' Raspadori 6,5 - Qualche spunto, abbastanza isolato, poi nel finale rende meno largo il passivo trovando il gol nella porta stregata dl Lille)

Politano 6 - Al rientro dopo aver saltato il test col Villarreal è tra i pochi a salvarsi. La gamba non è chiaramente delle migliori, ma spesso riesce a lanciare Di Lorenzo con i tempi giusti e si sacrifica difensivamente fino a quando può (dal 69' Zerbin 5,5 - Più che altro si nota in un paio di ripiegamenti, ma offensivamente non incide nonostante l'impeto)

Kvaratskhelia 5,5 - Lontanissimo dai suoi livelli, ma non è comunque tra i peggiori in campo. Gli manca la velocità di gambe per spostarsi il pallone all'ultimo com'è nelle sue caratteristiche e perde quasi tutti gli uno contro uno, poi quando trova lo spazio il Lille in qualche modo si salva in area.

Osimhen 6,5 - L'unico già realmente pronto ed anche l'unico probabilmente a salvarsi. Viene lanciato a ripetizione, quasi sempre da solo, e tira fuori sempre qualcosa di buono, almeno quando i compagni riescono a seguirlo in velocità. Sfiora il gol in almeno due occasioni e c'è in tutte le azioni più pericolose (dal 69' Simeone 5,5 - Non un grande impatto e non il solito passo nell'attacco alla profondità, anche lui avrebbe bisogno di maggiore minutaggio per trovare brillantezza)