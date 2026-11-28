Niente Sassuolo-Napoli per De Bruyne: non sarà convocato! Ed è il suo primo forfait stagionale

Kevin De Bruyne salterà Sassuolo-Napoli per un affaticamento muscolare: finora il belga ha collezionato 22 presenze tra club e nazionale, con numeri impressionanti.

Quello contro il Sassuolo sarà il primo impegno stagionale saltato per problemi fisici da Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Napoli, nonostante i 35 anni e il grave infortunio muscolare rimediato nella passata stagione, ha sostenuto ritmi elevatissimi: 22 presenze tra club e nazionale, di cui 16 da titolare, per un totale di 1.493 minuti, 7 gol e 4 assist. Con la maglia azzurra ha collezionato 17 presenze, 4 reti e 2 assist, risultando il quarto calciatore della rosa per minutaggio complessivo (1.135 minuti) e il sesto considerando soltanto la Serie A (700).

De Bruyne salta Sassuolo-Napoli: prima assenza per infortunio

Come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri aveva già programmato un turno di riposo per il belga contro il Torino, salvo poi inserirlo al 13' a causa dell'infortunio di Vergara. Oggi De Bruyne non partirà con i compagni alla volta di Reggio Emilia. Finora, da agosto, il centrocampista aveva saltato soltanto un'altra partita: Francia-Belgio di Nations League, per squalifica.