Rinnovo McTominay, parti più vicine! Resta un nodo da sciogliere su richiesta di ADL

Scott McTominay è alle prese con i dialoghi per il prolungamento di contratto insieme al ds Manna: il punto sulla trattativa

Scott McTominay è il perno su cui ruotano presente e futuro del Napoli, chiamato a difendere la corsa Champions sul campo e a impostare nei primi mesi del 2027 il rinnovo contrattuale per non arrivare all'estate con un solo anno di margine. Il centrocampista scozzese ha già vinto il suo primo campionato da professionista in azzurro ed è amatissimo dalla piazza come da Aurelio De Laurentiis, che ne apprezza professionalità, carisma e impatto agonistico, confermato anche dal gol decisivo contro il Torino per rilanciare i partenopei in campionato la scorsa giornata.

Conversazioni in corso

I presupposti per proseguire insieme restano solidi, come testimonia il confronto cordiale a Manchester tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del giocatore. Il nodo principale è però economico: l'entourage è partito da una richiesta di 7 milioni di euro più bonus, ritenuta eccessiva da De Laurentiis per via di una politica orientata al contenimento del monte ingaggi. Il club può spingersi fino a 5 milioni - soglia destinata a diventare la più alta dello spogliatoio dopo l'uscita di Kevin De Bruyne - o al massimo 5,5 più bonus, senza superare quota 6.

L'età ha un peso

Accanto alla componente economica pesa il piano sportivo. Alla soglia dei 30 anni, McTominay vuole lottare per trofei e giocare la Champions League da protagonista, valutando le reali ambizioni della società in una fase di possibili rinnovamenti della rosa, sul modello di quanto accaduto nell'estate 2023 tra cessioni eccellenti e innesti decisivi per lo scudetto. Nel frattempo la priorità immediata resta la risalita in classifica e il cammino in Europa. Il contratto, ricordiamo, ha scadenza nell'estate del 2028.