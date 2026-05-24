Chi dopo Conte? Nel nostro sondaggio Italiano straccia tutti! Allegri flop, è sotto Grosso

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Da sottolineare come una fetta consistente di giudizi preferirebbe virare su altri nomi non presenti nella lista. Il sondaggio è ancora aperto

Chi in panchina per sostituire Conte? La domanda delle ultime settimane l'abbiamo girata anche a voi ascoltatori. Nel sondaggio di TuttoNapoli.net per il sostituto del tecnico pugliese, una gran parte dei lettori e tifosi del Napoli ha le idee ben chiare: oltre il 35% dei migliaia di voti arrivati, in questo momento porta il nome di Vincenzo Italiano del Bologna che sta decisamente stracciando i "concorrenti".

Il secondo favorito è Maurizio Sarri che sfiora il 20% di preferenze, in calo probabilmente dopo l'indiscrezione della sua preferenza per l'Atalanta mentre è un flop dall'inizio delle votazioni Massimiliano Allegri che con appena il 7% è sotto anche un profilo emergente come Fabio Grosso che è in crescita al 10%. Da sottolineare come una fetta consistente di giudizi preferirebbe virare su altri nomi non presenti nella lista. Il sondaggio è ancora aperto, puoi votare cliccando qui.

I risultati parziali:

Allegri 7.78 %

Sarri 19.49 %

Italiano 36.28 %

Grosso 9.64 %

Palladino 6.4 %

Altri 20.41 %