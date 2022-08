Acerbi, prima offerta dell'Inter ma non soddisfa Lotito che vuole l'obbligo di riscatto

Visto il non semplice accordo col Borussia Dortmund per Akanji, il club nerazzurro ha messo sul piatto 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 3mln

L'Inter, scrive il quotidiano 'Il Tempo', ha avanzato la prima offerta per l'acquisto dalla Lazio del difensore Francesco Acerbi. Visto il non semplice accordo col Borussia Dortmund per Akanji, il club nerazzurro ha messo sul piatto 500mila euro con diritto di riscatto fissato a tre milioni. Offerta che non soddisfa la Lazio: il numero uno del club biancoceleste chiede l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e un riscatto fissato a 5 milioni di euro.