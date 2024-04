Sky, Modugno: “Napoli in contatto con quattro allenatori, i profili sono molto diversi”

Francesco Modugno, giornaista di Sky Sport, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli

Napoli senza Europa il prossimo anno? Mi voglio riservare di crederci fino alla fine per la Champions League, ma in caso di mancato arrivo nella massima competizione europea mi aspetterei quanto meno l'Europa League. Sarebbe una coppa più consona al livello del Napoli.

Ipotesi per la panchina? Non stringerei il cerchio a Pioli, Conte e Gasperini. Per me c’è anche un quarto nome che è Italiano, l'attuale allenatore della Fiorentina va tenuto in considerazione. Il dialogo il presidente lo sta avendo in modo costante e prolungato con tutti e quattro gli allenatori, che sono disponibili a valutare concretamente l’offerta e il progetto tecnico.

Si tratta di profili molto diversi tra loro ma di grande spessore e valore: con il primo il dialogo è più datato e rappresenterebbe il grade nome e l’opportunità di rilancio, Gasperini è una possibilità concreta e sarebbe una rivoluzione, Italiano sarebbe un’idea di continuità tecnica con Sarri e Spalletti, infine Pioli sarebbe un profilo più versatile.

Napoli in ritiro? Dovessero andare ancora male le cose, un ADL furibondo potrebbe decidere di perpetrare questa decisione camuffandola da decisione necessaria a compattare il gruppo. Contro la Roma il presidente si attende una reazione d’orgoglio da parte dei giocatori. Lui avrebbe già ordinato il ritiro dopo la sconfitta con l’Empoli, poi si è giunti ad un compromesso.

Napoli-Roma? Ancora una volta ci sarà lo stadio pieno ed è un dato incredibile, che fa capire l’amore e l’affetto che c’è intorno alla squadra”.