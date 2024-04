Cds - Dovbyk ultima idea per l'attacco: il prezzo per chiudere col Girona

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Artem Dovbyk, 26 anni, centravanti ucraino del Girona, è il nome nuovo per l'attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo anche lui nella lista dei centravanti da tenere in considerazione per la sostituzione di Victor Osimhen, clausola da 130 milioni nel contratto e la valigia già pronta secondo quanto annunciato e anticipato da De Laurentiis a gennaio. La valutazione di Dovbyk, ucraino di Cerkasy, 27 anni da festeggiare il 21 giugno, si aggira intorno ai 30 milioni.