Udinese-Roma, le formazioni degli ultimi 18': il primo undici di Cannavaro. Abraham-Azmoun dal 1’

Alle ore 20:00 sarà conclusa la partita tra Udinese e Roma inizialmente in programma lo scorso 14 aprile e poi interrotta

Alle ore 20:00 sarà conclusa la partita tra Udinese e Roma inizialmente in programma lo scorso 14 aprile e poi interrotta al minuto 72:30 quando Evan Ndicka, difensore dei giallorossi, ha accusato un malore che lo ha portato a dover abbandonare il terreno di gioco. Sarà anche un'occasione speciale per la squadra di casa, visto che è anche l'esordio sulla panchina bianconera - ed in generale su una di Serie A - per Fabio Cannavaro.

E il neo tecnico dei friulani sceglie la linea della continuità: difesa a tre per l'Udinese, con Pereyra alle spalle di Lucca come avvenuto inizialmente anche nella partita precedentemente interrotta. Cambia molto De Rossi, che mette il piede sull'acceleratore sin dalla partenza. Angelino nei tre dietro, Dybala con Azmoun alle spalle di Abraham. Non c'è Lukaku.

Di seguito le formazioni ufficiali per gli ultimi 18 minuti di Udinese-Roma.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele.

Allenatore: Cannavaro.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Paredes, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.