FOTO - Garcia posta su Instagram, marea di tifosi azzurri nei commenti: "Scusaci, mister!"

“Chiediamo scusa a quest’uomo, l’unico a non avere colpe”. Se andate a farvi un giro sul profilo Instagram di Rudi Garcia, tra i commenti all'ultimo post, appena pubblicato (inerente a una partita di beneficenza), ci sono soprattutto i tifosi del Napoli. E tanti di questi fanno mea culpa per le tante critiche durante la sua gestione: "Che alla fine poi , non eri così male", si legge ancora.

“Mister, tra i tre allenatori sei quello con più colpe dato che hai seguito tu il calciomercato, ed hai fatto tu la preparazione atletica. Ma ovviamente il problema principale non eri mai tu, ma quello che comanda tutto dall’alto, che ti ha esonerato in pubblica piazza e poi ha messo le tende a Castel Volturno per controllarti. Lavorare in quelle condizioni non sarebbe facile neanche per Guardiola”, scrive uno dei tifosi.

E ancora: "Mi presero per pazzo quando dissi che dovevi rimanere a Napoli perché tutto sommato la colpa non era tua…”, o “non era tutta colpa tua mister”. Si legge anche “alla fine non eri così male” o “Con te , pur se non giocando come l'anno scorso, comunque eravamo 4°... direi che abbiamo sbagliato più noi a mandarti via”. C’è anche un commento che racchiude lo stato d’animo di molti tifosi, col senno del poi: “Mister non era colpa tua… ti chiediamo scusa”.