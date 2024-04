Dall'Argentina - La Juve ha comunicato a Soulé che tornerà a Torino. Poi dipenderà dall'offerta

Arrivano ulteriori conferme dall'Argentina sul futuro di Matias Soule.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano ulteriori conferme dall'Argentina sul futuro di Matias Soule. L'esterno destro di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone, tornerà a Torino e la società bianconera glielo ha già comunicato. Secondo quanto riportato da TyC Sports, l'intenzione da parte della Vecchia Signora sarebbe quella di tenere il classe 2003, ma non è da escludere una cessione in caso di offerta importante intorno ai 35-40 milioni di euro.