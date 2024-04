ADL ha deciso: ritiro prolungato se va male con la Roma

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prima conseguenza della sconfitta di Empoli scatterà ufficialmente oggi

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prima conseguenza della sconfitta di Empoli scatterà ufficialmente oggi: dopo l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli andrà in ritiro in un hotel di Caserta. Sì. E ci resterà fino alla partita con la Roma, una sorta di escape, di jolly sia per l’Europa sia per azzerare il provvedimento.

La storia sta esattamente così: se gli azzurri steccheranno sotto il profilo del risultato e soprattutto dell’atteggiamento anche contro la squadra di De Rossi, ieri in campo per la parte finale della partita sospesa contro l’Udinese, il ritiro sarà prolungato. Fino a data da destinarsi: la durissima decisione paventata da De Laurentiis al culmine della delusione e della rabbia dopo la brutta figura del Castellani