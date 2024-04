Guardiola fa i complimenti a De Zerbi: "Sono suo fan, tra i migliori nella costruzione dal basso"

GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A CLASSIFICA - LA ROMA ALLUNGA SULL’ATALANTA: ORA È PADRONA DEL PROPRIO DESTINO Tre punti d'oro per la Roma, che ha dovuto aspettare davvero tanto, ma è riuscita a trovare la vittoria in quel di Udine. Tre punti d'oro per la Roma, che ha dovuto aspettare davvero tanto, ma è riuscita a trovare la vittoria in quel di Udine.