Bargiggia: “Niente David, il Napoli punta forte su Retegui! Conte? È alternativa a Pioli”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay e ha parlato del mercato del Napoli: “Ero convinto che il Napoli stesse lavorando a David, ma un dirigente mi ha detto che in questo momento sono focalizzati su Retegui. Dalla Juve so che l’apprezzano, ma in questo momento hanno priorità che non sono legate all’attacco. Probabilmente l’idea del Napoli è cedere Simeone. Oggi mi dicevano di seguire attentamente Pioli per il Napoli. Come alternativa a Pioli, mi continuano a dare Italiano. In questo momento è così”.