Svolta Kvaratskhelia: pressing del Barça dopo la conferma di Xavi

In estate in casa Napoli bisognerà chiarire la posizione di Khvicha Kvaratskhelia. In Georgia si parla molto dell’interesse del Barça

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate in casa Napoli bisognerà chiarire la posizione di Khvicha Kvaratskhelia. In Georgia si parla molto dell’interesse del Barça nei suoi confronti, soprattutto alla luce della conferma di Xavi.

La prossima settimana Mamuka Jugeli, il manager del giocatore, è atteso in Italia per incontrare De Laurentiis. La storia è nota: Kvara e il club hanno in piedi un importante discorso per il rinnovo del contratto, con ritocco dell’ingaggio che attualmente si aggira intorno al milione e mezzo con i bonus, ma l’ombra del Barcellona si allunga. Lo scrive il Corriere dello Sport.