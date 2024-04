Il doppio ex Policano: "La Conference non è da evitare, il Napoli potrebbe vincerla"

L'ha detto l’ex Napoli e Roma Roberto Policano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

“Qualificazione Conference da evitare per il Napoli? È sempre un’occasione - ha detto l’ex Napoli e Roma Roberto Policano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - per dare una competizione europea, certo non ha il lustro delle altre ma vincerla aumenterebbe il palmares del Napoli e quindi, in caso di qualificazione, gli azzurri dovrebbero disputarla al massimo fino alla fine.

Allenatore Napoli? Spalletti, Sarri sono stati allenatori che hanno dato tanto ai giocatori. La squadra ha bisogno di fare possesso palla, è ricca di qualità e credo ci voglia un allenatore in grado di sviluppare queste qualità che i giocatori hanno già, vedrei bene Italiano per questo. Non so però se De Laurentiis punterebbe ora su allenatori che non hanno un grande palmares alle spalle né la gestione di squadre dalle grandi aspettative”.