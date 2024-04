Venerato: “Stagione figlia di scelte scellerate, anche con Guardiola non sarebbe cambiato nulla”

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della stagione del Napoli e di mercato

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della stagione del Napoli e di mercato: "Il campionato di questa stagione è figlio delle decisioni scellerate che sono state prese dal club: il mercato è stato sbagliato in estate ma anche in inverno. Mazzarri aveva chiesto uno stopper, poi sono arrivati calciatori in tutti i ruoli tranne che in quello.

Questa è una stagione che deve solo finire, anche se fosse arrivato Guardiola non sarebbe cambiato nulla. Calzona, dei tre allenatori arrivati quest’anno, tatticamente è il più preparato.

Mercato giocatori? Per il sostituto di Osimhen i nomi seguiti sono quelli di Gimenez, David e altri di cui si parla. Ovviamente non si spenderanno soldi fino a quando non sarà ufficializzato il nuovo allenatore”.