Malfitano: “Sarebbe grave se la squadra giocasse contro la società. Non ci voglio credere…”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Sarebbe grave se i calciatori scendessero in campo e non giocassero come dovrebbero perché sono risentiti nei confronti della società. Io non voglio credere che i calciatori del Napoli quest’anno si trovino in una situazione di classifica al momento penosa perchè sono voluti andare contro la società”.