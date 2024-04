Oggi i 20' di Udinese-Roma, Zazzaroni: "Follia, una vergogna nazionale!"

"Una follia. O, se preferite, un’altra vergogna nazionale, qualcosa che offende il comune senso del pallone". Così il direttore del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

"Una follia. O, se preferite, un’altra vergogna nazionale, qualcosa che offende il comune senso del pallone".

Così il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commentando la scelta della Lega di fissare ad oggi il recupero dei 20' della gara di Udine: "Già così, a fine aprile, con due italiane in Europa League, una in Conference e l’Europeo a metà giugno, si sono oltrepassati i confini dello sport e del ridicolo: la Lega ha infatti preteso la rigida applicazione del regolamento, costringendo Udinese e Roma a giocare una ventina di minuti nel periodo meno indicato per entrambe, impegnate una nella corsa salvezza e l’altra in un paio di inseguimenti: al posto Champions e alla finale di Euroleague".