Addio Champions, ma l'Europa League è vicina: la situazione in classifica

Sfumata la Champions, ormai quasi aritmeticamente, il Napoli punta comunque ad un posto in Europa per la 15esima qualificazione di fila del club.

L’ottavo posto – dopo l’eliminazione della Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia – vale la Conference League, ma l’intento è provare a migliorare l’attuale posizione in classifica per garantirsi almeno l’Europa League. Calzona ci crede e lo ha dimostrato mettendo in pratica in questi giorni al Konami Traning Center di Castel Volturno la sua cura. Lo scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola.