Torino al lavoro per l’erede di Juric: l’obiettivo numero uno è un tecnico nella lista di ADL

Vincenzo Italiano è il nome in cima alla lista di Urbano Cairo per il Torino che verrà. Lo scrive il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola: con Ivan Juric a fine corsa senza una sempre più difficile qualificazione alle competizioni europee, la società granata sta già sondando il terreno per il sostituto dell'allenatore croato e l'attuale tecnico della Fiorentina è il preferito del nuovo uno del Toro.

Solo se non dovesse trovare un accordo con Italiano (è anche nella lista del Napoli, piace molto al Bologna per il dopo Motta), Cairo valuterebbe le alternative. I nomi principali sono quelli di Raffaele Palladino del Monza, Alberto Gilardino del Genoa e, più indietro, Vanoli, Dionisi e Gattuso.