Rai - Conte ha aperto ad ADL, è entusiasta dell’ipotesi Napoli: cosa manca per la chiusura

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “Ipotesi per la panchina? I nomi sono quattro, ma c’è una priorità. Io ho contezza di un dialogo prolungato e continuato tra ADL e Conte, che ha dato apertura al presidente e sarebbe entusiasta di accettare la proposta.

Lui quando è motivato dà anche il 150%, ora però bisognerà capire se ci sarà la possibilità di arrivare a una sintesi tra la proposta di De Laurentiis e le richieste dell’allenatore. Se saltasse questo nome, si penserebbe a Pioli, Gasperini o Italiano. In passato Conte non disse no al Napoli, ma nì. Il motivo è che non voleva prendere una squadra in corsa, ma era stato disponibile a parlare con il presidente in primavera. Gasperini sarebbe un altro nome importante, ma vorrebbe anche lui un ingaggio importante come premo alla sua carriera”.