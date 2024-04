CLASSIFICA - La Roma allunga sull’Atalanta: ora è padrona del proprio destino

Tre punti d'oro per la Roma, che ha dovuto aspettare davvero tanto, ma è riuscita a trovare la vittoria in quel di Udine.

Il gol di Bryan Cristante consente ai giallorossi di riportarsi a meno quattro dal Bologna quarto in classifica. E soprattutto di tenere a distanza di sicurezza - seppur minima - l'Atalanta, attardata di quattro punti. Con questo successo, in sostanza, la squadra di De Rossi è padrona del proprio destino: con cinque vittorie da qui a fine campionato sarebbe infatti aritmetica la qualificazione alla prossima Champions League, a prescindere dal recupero di Atalanta-Fiorentina.

L'Udinese, viceversa, lascia "in vita" la Salernitana e soprattutto resta in una zona decisamente pericolante: i friulani restano appaiati al Frosinone al terzultimo posto. E al momento i granata non sono ancora aritmeticamente retrocessi.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54*

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Udinese 28

Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15

*una partita in meno