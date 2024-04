Auriemma: "Calzona in conferenza? Domani dirà una cosa precisa, ma è tardi"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato anche del ritorno delle conferenze stampa a Castel Volturno

Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Crc, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato anche del ritorno delle conferenze stampa a Castel Volturno: "Calzona torna a parlare in conferenza? Vorrà mostrare i muscoli, parlerà di mettere fuori chi non si impegna. Ma quando? Prima o dopo la Roma? Il campionato è finito, forse non se ne sono accorti. La mossa andava fatta molto prima, ma la comprendo: Calzona non prende decisioni autonome, se De Laurentiis pure per uno sfizio suo personale o una ripicca vuole mettere fuori chi non si impegna, allora io sono con lui.

Non mi hai portato in Champions, mi fai umiliare da tutti, allora non giochi. Quello che abbiamo visto di recente è osceno, meglio almeno chi gioca meno. O oggetti misteriosi come Dendoncker".