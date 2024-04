Clamoroso Hysaj: prende fuoco la sua Ferrari, l'ex azzurro era in auto col suocero

Grandissima paura, ma per fortuna nulla di più, per Elseid Hysaj e la sua famiglia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandissima paura, ma per fortuna nulla di più, per Elseid Hysaj e la sua famiglia. Lunedì scorso, la nuova Ferrari del terzino della Lazio ha iniziato a prendere fuoco: il giocatore e suo suocero erano all'interno, e non riuscivano a uscire causa portiere bloccate, mentre sua moglie si trovava fuori dall'automobile, in preda al panico per l'impossibilità di intervenire.

Forse un difetto di fabbrica? È l'ipotesi che circola in questo momento: l'ex Napoli e il suocero, che era al posto del guidatore quando è iniziato l'incendio, alla fine sono riusciti a fuoriuscire dalla vettura, poi completamente distrutta dalle fiamme. Per fortuna, nessuno dei due ha subito danni fisici gravi, anche se è stato un lunedì di grandissima paura per tutta la famiglia. Lo riporta Il Messaggero.