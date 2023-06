Flop Milik e niente riscatto Juve, ma spunta un'altra pista in A: lo vuole un ex azzurro

TuttoNapoli.net

Non c'è solo la Juventus, occhio anche alla pista Lazio per il futuro di Arkadiusz Milik. Come scrive il Corriere dello Sport, se i bianconeri lasceranno decadere l'opzione per acquistare l'attaccante polacco dall'Olympique Marsiglia (valida fino al 10 giugno), i biancocelesti non si faranno trovare impreparati. L'ex Napoli non resterà all'OM e con mister Sarri, suo grande estimatore, ci sarebbe già stato un primo contatto. Milik - aggiunge il quotidiano - ha ricevuto sondaggi pure da Premier e Bundesliga, ma ad oggi è tentato dall'idea di restare in Italia. Il costo del cartellino è lo stesso pattuito fra Marsiglia e Juve: 7-8 milioni di euro.