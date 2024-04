Agostini: "Se ADL prende Conte vuol dire che vuole subito vincere di nuovo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex Napoli-Roma

"De Rossi ha dato sotto l'aspetto mentale la carica giusta a calciatori che sembravano spariti, ma che con lui sono tornati protagonisti. Ha fatto un grandissimo lavoro alla Roma, in breve tempo. De Rossi è uno dello spogliatoio perchè fino a qualche anno fa viveva quello spogliatoio e alcuni giocatori ci sono ancora, giocano ancora. Ha capito come riprogrammare la mentalità di questi ragazzi. Nell'ultimo periodo con Mourinho alcuni giocatori importanti erano diventate seconde scelte e invece De Rossi è stato bravo a dare motivazioni importanti e giocatori importanti. De Rossi si è meritato la riconferma del contratto con i fatti.

Garcia ha affrettato troppo i tempi, ha voluto dare subito la sua impronta, invece forse era meglio aspettare qualche mese e far iniziare i giocatori con i meccanismi che già conoscevano. Non so adesso De Laurentiis cosa voglia fare di questo Napoli. Di allenatori adatti al Napoli ce ne sono parecchi, ma c’è da capire che squadra vuole fare il presidente. In base a questo, si prenderà l’allenatore. Conte è uno che vuole vincere, se De Laurentiis prende Conte vuol dire che vuole vincere subito. Se invece prende uno come Pioli, decide di puntare su un tecnico bravo a far crescere una squadra che poi può diventare vincente”.