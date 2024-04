Bargiggia: "Napoli valuta Retegui, ma il Genoa spara altissimo! Le cifre"

l Napoli segue anche Mateo Retegui per l'attacco. Le ultime su questo tema arrivano direttamente dall'esperto di mercato Paolo Bargiggia

Il Napoli segue anche Mateo Retegui per l'attacco. Le ultime su questo tema arrivano direttamente dall'esperto di mercato Paolo Bargiggia, che tramite il suo account X si è espresso così: "Il Napoli sta valutando i termini economici per Retegui del Genoa. Si parte da una base di 35 mln. Il giocatore è apprezzato anche da Giuntoli per la Juventus che però, in questo momento, non è nelle condizioni di "bloccare" il giocatore".

Queste le parole dell'allenatore del Genoa Alberto Gilardino sul centravanti della Nazionale: "Retegui? L’aneddoto del Mondiale del 1982 preparato qui (la nazionale fece il ritiro ad Alassio prima di vincere il Mondiale), anno in cui sono nato, poi sono stato qui ad Alassio e torno da allenatore del Genoa, credo molto nel destino e nelle cose che accadono non per caso. E’ bello ed è particolare la giornata di oggi. Mateo ha margini di crescita importanti, deve far bene in questo finale di stagione e trovare la via del gol per fare un Europeo con la maglia azzurra da protagonista“.